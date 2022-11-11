Депутат Госдумы Шеремет выразил мнение, что мир на Украине воцарится только после свержения действующего киевского режима

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11 ноября 2022, 12:22 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Sarsenov Daniiar/Ukraine Presidency / globallookpress.com

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в пятницу, 11 ноября, выразил мнение, что мир на Украине воцарится лишь в тот момент, когда будет свергнута действующая киевская власть.

Михаил Шеремет в беседе с журналистами отметил, что будущее Украины в настоящий момент находится в руках украинского народа.

По мнению депутата, если режим действующего президента страны Владимира Зеленского будет свернут, то на территорию Украины вновь вернутся мир и благополучие.

Шеремет также подчеркнул, что в сложившихся условиях Зеленский не имеет никакого морального ставить условия для ведения мирных переговоров.