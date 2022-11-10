Военный эксперт Ходаренок назвал преимущества западного оружия в зоне СВО

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10 ноября 2022, 19:34 Антон Николаев

Михаил Ходаренок утверждает, что российскому оружию, которое используется для проведения специальной военной операции на Украине, не хватает дальности стрельбы, точности. Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Россия 1».

«Преимущества артиллерийских орудий производства западных стран перед отечественными заключаются в дальности, точности стрельбы. Если мы раскроем любое пособие по ведению отечественной артиллерийской разведки, то мы увидим оптическую, звуковую, радиотехническую виды разведок, но нигде не написано, что можно было бы применять БПЛА, что активно делает украинская сторона, получать информацию в реальном времени от орбитальной группировки, что украинцы получают. Если все это сложить, то картина получается не очень веселая».

Михаил Ходаренок считает, что не нужно увеличивать количество солдат на поле боя. Нужно военных оснастить современным оружием.

«Армию не надо увеличивать в геометрических размерах. Ее надо оснащать современным оружием. У нас есть необходимые образцы в разработках, но дело не в образцах, а в их оперативном количестве и снабжении боеприпасами на длительный период».

Эксперт также отметил, что у России есть все возможности, чтобы производить современные виды вооружений.