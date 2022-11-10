Комбат «Восток» Ходаковский : «Практически вся Павловка под контролем войск РФ»

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10 ноября 2022, 18:27 Антон Николаев

российский танк, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Александр Ходаковский, комментируя сражения на Угледарском направлении в эфире программы «60 минут», утверждает, что практически вся Павловка находится под контролем российской армии.

«По сегодняшним данным практически вся Павловка нами контролируется. Оставшиеся недозачищенные улицы находятся в процессе дозачистки. Я думаю, что в ближайшей перспективе вся Павловка будет под контролем. Мы сможем отчитаться о том, что населенный пункт, который в четыре раза больше по своей площади Угледра, но хоть и находится в неудобном тактическом положении, под нашим контролем. Остается надеятся, что дальше мы саккумулируем какой-то ресурс и будем продвигаться на более значимые позиции, так как Павловка - это промежуточная наша задача, а основная - взятие Угледара».

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рапортовал о локальных успехах на Угледарском направлении.