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Аргументы Недели Политика 13+

В МИД Узбекистана негативно отреагировали на фейки украинских СМИ о военной помощи Москве от Ташкента

, 18:29

В МИД Узбекистана негативно отреагировали на фейки украинских СМИ о военной помощи Москве от Ташкента
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел Узбекистана указали послу Украины в республике Николаю Дорошенко на недопустимость распространения Киевом информации о поставках продукции двойного назначения в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий распространяет информацию о поставках Узбекистана. По его данным, Ташкент отправляет в Москву детали, необходимые для создания ракет, которые потом применяются в рамках СВО.

По данным МИД Узбекистана, подобные заявления являются недостоверными. Кроме того, в республике требуют прекратить их обнародование в СМИ из-за необоснованности выводов.

Власти страны готовы предоставить украинской стороне объективную информацию по поставкам, если это будет необходимо.

Ранее сообщалось, что в РЖД вновь обратились к ЕС с просьбой отменить санкции.

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