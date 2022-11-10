В МИД Узбекистана негативно отреагировали на фейки украинских СМИ о военной помощи Москве от Ташкента

В Министерстве иностранных дел Узбекистана указали послу Украины в республике Николаю Дорошенко на недопустимость распространения Киевом информации о поставках продукции двойного назначения в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Стало известно, что представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий распространяет информацию о поставках Узбекистана. По его данным, Ташкент отправляет в Москву детали, необходимые для создания ракет, которые потом применяются в рамках СВО.
По данным МИД Узбекистана, подобные заявления являются недостоверными. Кроме того, в республике требуют прекратить их обнародование в СМИ из-за необоснованности выводов.
Власти страны готовы предоставить украинской стороне объективную информацию по поставкам, если это будет необходимо.
Ранее сообщалось, что в РЖД вновь обратились к ЕС с просьбой отменить санкции.
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