Глава МИД Конго Гакоссо назвал поставки зерна в Европу лицемерием

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10 ноября 2022, 15:45 Источник: РИА "Новости"

Жан-Клод Гакоссо, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Глава Министерства иностранных дел Конго Жан-Клод Гакоссо в рамках разговора с журналистами в четверг назвал поставки зерна в рамках "продуктовой сделки" в Европу, а не в Африку, лицемерием.

Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть перевозящих украинскую пшеницу судов направляются в европейские порты, а не в страны, где может произойти катастрофа. "В нашем мире много лицемерия", – подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства Конго, добавил, что приветствует "продуктовую сделку", однако призвал не драматизировать проблемы стран Африки.