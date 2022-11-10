Пашинян: власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде

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10 ноября 2022, 14:22

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Gevorg Ghazaryan / globallookpress.com

Азербайджанское руководство планирует, воспользовавшись мнимым предлогом, закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил глава армянского кабинета министров Никол Пашинян.

«Никол Пашинян утверждает, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Нагорный Карабах в блокаде», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, премьер Армении указал, что Ереван предлагает сформировать демилитаризованную зону вокруг Карабаха и на границе с Азербайджаном.