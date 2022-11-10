Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Associated Press: власти Индонезии уважают решение президента России Путина не ехать на саммит G20

, 12:56

Associated Press: власти Индонезии уважают решение президента России Путина не ехать на саммит G20
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Индонезийские власти отнеслись с уважением к решению президента Российской Федерации Владимира Путина не ехать на встречу лидеров стран «Большой двадцатки», которая пройдет на следующей неделе на Бали. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указало агентство Associated Press.

«Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20, сообщает Associated Press», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, в российском дипломатическом ведомстве подтвердили информацию, согласно которой делегацию Москвы на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Общество