Казахстан продолжает лавировать между Западом и РФ

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10 ноября 2022, 12:33 Вальтер Ириш Источник: kp.ru

Уже не первый аналитик отмечает, что Казахстан в буквальном смысле лавирует между Россией и странами Запада. И это не удивительно, ведь в страну было за много лет вложено немало иностранного капитала. Как говорят политологи, при первом казахском президенте Нурсултане Назарбаеве государство превратилось в «ярмарку непереработанного дешёвого сырья». В основном, это – нефть, газ и металлы. Главными покупателями этих активов стали граждане Великобритании. В 2022 году на фоне ухудшившегося мирового политического кризиса Казахстан просто не может не зависеть от санкционной политики Запада.

Тем не менее, страна умудряется оставаться для РФ воротами импорта. Как отмечает эксперт Андрей Грозин, «с нами их связывает прочная логистическая зависимость». 90% казахского экспорта в Европу идёт как раз через Россию. Здесь и российские трубопроводы, и железная дорога. «И так будет до тех пор, пока РФ такая логистика выгодна», - говорит господин Грозин, «Все торговые альтернативы – либо слишком дорогие, либо нереализуемые». Стоит также напомнить, что за последние 30 лет Казахстан пытался найти другие маршруты, например, через Каспий или Китай, но ничего путного из этого не вышло.

Также отмечается, что за последнее время участились заказы от российских бизнесменов для местных финансовых аналитиков. Главная цель – просчитать экономическое обоснование покупки того или иного объекта на территории Казахстана. Отдельные эксперты заявляют, что российский капитал в страну «потёк рекой». Бюро национальной статистики Республики Казахстан подсчитало, что в стране уже зарегистрировано более 13 тысяч предприятий с участием из РФ. А ещё летом президент Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для переезда компаний, которые ушли с российского рынка.

Не стоит забывать и про параллельный импорт. После начала СВО из России ушли сотни западных компаний, и правительство легализовало такой вид импорта. «Казахстан наращивает закупки электроники, различной продукции машиностроения и высокотехнологичных товаров, - говорит Андрей Грозин, – объёмы для страны большие, ей столько не нужно. Очевидно, что всё это идёт экспортом в Россию». Также, по данным российского рейтингового агентства АКРА, наблюдается большой рост экспорта из Казахстана в РФ машин, оборудования, транспортных средств и приборов.

В первой половине 2021 года Россия импортировала из республики вышеупомянутых товаров на 188 млн $, в январе-июне 2022 года сумма выросла до 467 млн $. В разы увеличились поставки в Казахстан из других государств смартфонов и иной высокотехнологичной электроники. Львиная доля этой продукции уходит в РФ. Согласно подсчётам Бюро национальной статистики Казахстана, в 2021 году страна продала компаниям из России сотовых телефонов на 36.8 тысяч $, а спустя год – уже на 78 миллионов (январь-июль 2022). Казахи стали больше импортировать процессоров, флешек, карт памяти или контроллеров. Объём по деньгам вырос в сотни раз (16 тысяч $ в прошлом году, и 1.7 млн $ в период январь-июль 2022).