Политолог Симиндей: «На саммите G20 есть угроза жизни для первых лиц РФ»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 ноября 2022, 12:19 Антон Николаев

Индонезия в преддверии саммита G20. Фото: Carola Frentzen/globallook.com

Владимир Симиндей считает, что опасность для Владимира Путина исходить от американцев и англичан. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, не то что Лаврова нельзя отправлять, но и Мишустина на такие мероприятия, так как угроза личной безопасности - это угроза нашему государству. К сожалению, мы вынуждены учитывать такие вещи при передвижении первых лиц. Это угроза убийством со стороны американцев и англичан. Обратите внимание, что даже Мишустин не едет, а едет Лавров, которому по должности положено разъезжать по миру».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите «Большой двадцатки» Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а не Владимир Путин.