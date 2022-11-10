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Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Симиндей: «На саммите G20 есть угроза жизни для первых лиц РФ»

, 12:19

Политолог Симиндей: «На саммите G20 есть угроза жизни для первых лиц РФ»
Индонезия в преддверии саммита G20. Фото: Carola Frentzen/globallook.com

Владимир Симиндей считает, что опасность для Владимира Путина исходить от американцев и англичан. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Я думаю, не то что Лаврова нельзя отправлять, но и Мишустина на такие мероприятия, так как угроза личной безопасности - это угроза нашему государству. К сожалению, мы вынуждены учитывать такие вещи при передвижении первых лиц. Это угроза убийством со стороны американцев и англичан. Обратите внимание, что даже Мишустин не едет, а едет Лавров, которому по должности положено разъезжать по миру».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите «Большой двадцатки» Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а не Владимир Путин.

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