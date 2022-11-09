Военный эксперт Подберезкин: «Отвод войск из Херсона - моральное и политическое поражение»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 ноября 2022, 20:32 Антон Николаев

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что отвод войск из Херсона - военная необходимость. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Всегда подходы, обходы, поражения объясняются маневрами. Это так водится в истории. Здесь же моральное и политическое поражение. Оно вызвано невозможностью оказания эффективного военного сопротивления, т.е., очевидной военной неспособностью наших вооруженных сил. Отвод войск из Херсона - вынужденная военная необходимость, которая была таким образом реализована, и сделать здесь, видимо, было ничего нельзя. Суровикин и остальные наши начальники на это намекали, поэтому неожиданностью назвать это нельзя. Я думаю, что сегодня наша специальная военная операция требует более серьезного и глобального отношения. Но это не конец истории, я бы сказал, что это эпизод. Всегда военные действия предполагают, что есть два плана: один удается, другой - нет. К сожалению, никто не гарантирует нашей армии всегда победу».

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск РФ из Херсона за Днепр.