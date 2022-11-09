Столтенберг заявил, что результаты выборов в США никак не повлияют на поддержку Украины

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9 ноября 2022, 20:50 Источник: РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Каковы бы ни были итоги промежуточных выборы в Конгресс Соединенных Штатов, их итоги не изменят позицию США по отношению к Украине. Об этом заявил журналистам во время своего визита в Великобританию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Совершенно очевидно, что в США существует твердая поддержка продолжения помощи Украине, и это не изменится с выборами», - сказал Столтенберг.

Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. По предварительным итогам, республиканцам удается добиться перевеса, но оно слишком незначительное.

Как утверждал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отношения между Россией и США останутся плохими, и это никак не зависит от выборов в Конгресс.