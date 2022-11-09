Столтенберг заявил, что результаты выборов в США никак не повлияют на поддержку Украины

Каковы бы ни были итоги промежуточных выборы в Конгресс Соединенных Штатов, их итоги не изменят позицию США по отношению к Украине. Об этом заявил журналистам во время своего визита в Великобританию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Совершенно очевидно, что в США существует твердая поддержка продолжения помощи Украине, и это не изменится с выборами», - сказал Столтенберг.
Промежуточные выборы в США прошли 8 ноября. По предварительным итогам, республиканцам удается добиться перевеса, но оно слишком незначительное.
Как утверждал ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отношения между Россией и США останутся плохими, и это никак не зависит от выборов в Конгресс.