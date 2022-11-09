Военный эксперт Кнутов: «Херсон всегда можно отвоевать»

Аргументы Недели → Политика 13+

9 ноября 2022, 19:02 Антон Николаев

фото: Минобороны РФ

Юрий Кнутов считает, что одна из главных военных задач сейчас на Херсонском направлении - сохранить армию. Между тем, эксперт отмечает, что численность военных - решающий фактор, который может стать камнем преткновения для ВСУ. Такое мнение Кнутов высказал изданию «Аргументы недели».

«На Херсонском направлении ситуация остается сложной. Вероятность прорыва ВСУ существует. С одной стороны, мы стремимся сдерживать противника, а с другой - если произойдет прорыв, мы были способны отвести войска с минимальными потерями. Есть оценки, что там собрано до 50 тыс. военнослужащих, а учитывая погоду, когда наша ВКС действует в ограниченных возможностях, в этой ситуации превосходство в количестве состава играет решающую роль, что и происходит сейчас под Херсоном. Если мы удержим фронт до улучшения погоды, когда можно будет применять массировано артиллерию и авиацию, то ситуация изменится. Если нет, то произойдет прорыв, и нам нужно будет отводить войска, чтобы не потерять солдат. Такая возможность предусматривается, так как лучше сохранить армию, чем город, ведь город всегда можно отвоевать».

Ранее, как сообщали херсонские власти, ВСУ понесли большие потери на Херсонском направлении. По их информации, у украинских военных есть много погибших, в том числе наемников. ВСУ уперлись в Херсонской области в линию обороны, их продвижение остановлено, рассказали там.