Аргументы Недели → Политика 13+

9 ноября 2022, 16:02

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Соединенные Штаты хотят завершить процесс десуверенизации Европы, превратить ее в подобие американской колонии. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации.

«США хотят завершить процесс десуверенизации Европы, превратить ее в подобие американской колонии — Патрушев», — указывается в публикации, которая появилась на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что говорить о диалоге Москвы и Вашингтона по продлению СНВ-3 в настоящий момент рано.