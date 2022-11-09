Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

, 14:53 Источник: РИА "Новости"

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
военный, сайт Минобороны РФ

Днем в среду, 9 ноября, стало известно, что воздушная тревога к настоящему моменту объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют последние данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Согласно поступившей информации, около 14.00 по московскому времени на карте все украинские регионы были окрашены в красный цвет, что свидетельствует о работе сирен воздушной тревоги.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что в Варшаве не верят в то, что американские республиканцы ограничат помощь украинской стороне.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей