Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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9 ноября 2022, 14:53 Источник: РИА "Новости"

военный, сайт Минобороны РФ

Днем в среду, 9 ноября, стало известно, что воздушная тревога к настоящему моменту объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют последние данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Согласно поступившей информации, около 14.00 по московскому времени на карте все украинские регионы были окрашены в красный цвет, что свидетельствует о работе сирен воздушной тревоги.

Напомним, ранее сегодня заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что в Варшаве не верят в то, что американские республиканцы ограничат помощь украинской стороне.