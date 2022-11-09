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Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе в ночь на 9 ноября

, 10:42 Источник: МИД Армении

Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе в ночь на 9 ноября
Нагорный Карабах, MOD Russia/globallook.com

Министерство обороны Армении обвинило Вооруженные силы Азербайджана в обстреле в ночь на среду, 9 ноября, армянских позиций на границе. Об этом сообщается сегодня на сайте военного ведомства.

По утверждению армянского Минобороны, в ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли по позициям войск Армении, расположенным в восточной части границы, огонь из стрелкового оружия различного калибра.

Подчеркивается, что по состоянию на 9.00 по московскому времени ситуация на армяно-азербайджанской границе является относительно стабильной.

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