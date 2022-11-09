Армения обвинила Азербайджан в обстреле на границе в ночь на 9 ноября

Министерство обороны Армении обвинило Вооруженные силы Азербайджана в обстреле в ночь на среду, 9 ноября, армянских позиций на границе. Об этом сообщается сегодня на сайте военного ведомства.
По утверждению армянского Минобороны, в ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли по позициям войск Армении, расположенным в восточной части границы, огонь из стрелкового оружия различного калибра.
Подчеркивается, что по состоянию на 9.00 по московскому времени ситуация на армяно-азербайджанской границе является относительно стабильной.