Байден заявил, что на случай победы республиканцев на выборах в Конгресс у него есть «ручка для подписания вето»

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8 ноября 2022, 21:22 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден. Фото: Dominick Sokotoff/globallook.com

Победа республиканцев на выборах в Конгресс США 8 ноября будет означать для нынешней администрации «ужасные два года». Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Чикаго на мероприятии по сбору средств.

При этом американский лидер напомнил о своем праве вето. «Если мы [демократы] проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето», - заявил Байден. Его слова приводит телеканал CNN.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс поддержка Украины со стороны США сохранится.