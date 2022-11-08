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Аргументы Недели Политика 13+

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона

, 20:01

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона
Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin, globalllookpress.com

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила о «непоколебимости поддержки» от Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее пост в Twitter.

По ее словам, она дала понять лидеру Киева, «что приверженность США поддержке Украины непоколебима».

Напомним, это уже второй визит постпреда США при ООН в страну. Одной из целей поездки в этот раз стало продление зерновой сделки. Ее срок действия будет вскоре аннулирован.

Ранее сообщалось, что выборы в американский Конгресс пройдут 8 ноября.

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