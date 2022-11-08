Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила о продолжении поддержки Украины со стороны Вашингтона

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила о «непоколебимости поддержки» от Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее пост в Twitter.
По ее словам, она дала понять лидеру Киева, «что приверженность США поддержке Украины непоколебима».
Напомним, это уже второй визит постпреда США при ООН в страну. Одной из целей поездки в этот раз стало продление зерновой сделки. Ее срок действия будет вскоре аннулирован.
Ранее сообщалось, что выборы в американский Конгресс пройдут 8 ноября.
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