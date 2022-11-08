Политолог Соин: «Газовый кризис приведет Приднестровье к гуманитарной катастрофе»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 19:42 Антон Николаев

Дмитрий Соин считает, что только жесткая политическая риторика со стороны РФ поможет Приднестровью избежать газового кризиса. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Газовый кризис - это бикфордов шнур, тянущийся к огромному пороховому погребу, который готов взорвать ситуацию молдавско-приднестровского конфликта. Это всего лишь составляющая часть некой программы по ликвидации Приднестровья и устранения всех видов российского присутствия в регионе. Молдова пользуется тем, что юридическим покупателем газа является не Приднестровье, а АО «Молдовагаз», и это предприятие определяет политику распределения ресурса между потребителями. На фоне общего обострения ситуации, газовая тема превращается в оружие давления. Юридически Россия не может через голову АО «Молдовагаза» влиять на его распределение на территориях бывшего СССР. На уровне международного права Приднестровье является частью Молдовы. Приднестровье - это непризнанное государство. Мой прогноз таков, что формальными и юридическими способами этот вопрос решить не удастся. Для этого нужны жесткие политические решения, направленные на поддержку Приднестровья. Необходимо оказание экстренной поддержки, или газовый голод повлечет за собой разрушение экономического сектора Приднестровья, что приведет к гуманитарной катастрофе».

Ранее власти Приднестровья попросили Россию о помощи из-за сокращения Молдавией поставок газа.