Столтенберг объяснил, почему НАТО против прекращения огня на условиях РФ: «это станет опасностью для всего мира»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 20:00 Источник: РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Sha Dati/globallook.com

Если бы Украина пошла на урегулирование конфликта на условиях Москвы, это означало бы опасность для всего мира. К тому же это стало бы сигналом того, что политических целей можно добиться путем применения силы. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая во вторник в режиме онлайн на климатической конференции в Шарм-эш-Шейхе.

Отвечая на вопрос, почему Запад продолжает поддерживать Киев, вместо того чтобы добиваться прекращения огня на территории Украины, Столтенберг заявил, что второе в нынешней ситуации означало бы катастрофу для Киева и опасность для остального мира.

«Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия <...> захватила территории, - есть риск продолжения нападений. <...> Это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», - сказал генсек Североатлантического альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил пять условий, на которых Киев готов начать переговоры с Москвой.