Политолог Геворгян: «Оптимальный вариант для Путина - участие в G20 в онлайн-формате»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 19:34 Антон Николаев

Каринэ Геворгян предположила, что онлайн - формат участия для президента РФ Владимира Путина в «Большой двадцатке» наиболее вероятный. Об этом она сказала изданию «Аргументы недели». Также политолог назвала причины, по которым сохраняется интрига участия России в саммите.

«Я думаю, что тут много составляющих. Одна из них - это безопасность самого Владимира Путина. Вопрос этот серьезный, учитывая угрозы физического устранения. Полагаю, что на них обратили внимание, поэтому у многих это вызвало волнение. Также за это время могут произойти серьезные обстоятельства, которые решение участия президента РФ в саммите G20 могут изменить. Плотность событий настолько повысилось, что предсказывать действия стало невозможно. Стоит отметить то, что Россия держит интригу. Это, конечно, дипломатически очень красиво».

«Я считаю, что Путин может обсуждать вопросы в онлайн-режиме. Я склоняюсь к этому варианту. Путин будет участвовать в таком формате, а поехать на саммит могут Сергей Лавров или Михаил Мишустин. С другой стороны, у Путина могут возникнуть императивы для личного общения, но с кем? В рамках разных встреч Путин успел пообщаться со многими лидерами стран. Нужны ли ему сейчас эти встречи на G20, нужно ли ему пересекаться с президентом США Джо Байденом? Но я не вижу такого императива, учитывая то, что Путин со многими встречался».

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Кремль до конца недели проинформирует о решении Владимира Путина по участию в саммите G20.