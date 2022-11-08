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Сенатор РФ Джабаров назвал «чушью» выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией

, 17:29 Источник: RT

Сенатор РФ Джабаров назвал «чушью» выдвинутые Зеленским условия для переговоров с Россией
Владимир Джабаров / Federation Council of Russia / https://globallookpress.com

Первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT назвал «чушью» выдвинутые украинским президентов Владимиром Зеленским условия для переговоров с Россией. 

Согласно словам сенатора, украинский лидер находится не в том положении, чтобы выдвигать свои условия. При этом Джабаров отметил, что с Зеленским садиться за стол переговоров совершенно «невозможно». 

Российский сенатор также добавил, что цель спецоперации на Украине осталась неизменной и говорить о возврате принятых в состав Российской Федерации четырех регионов «вообще смешно». 

«Они уже записаны в Конституции как регионы России», - заключил Джабаров.

 

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