Глава МИД Индии отметил высокий уровень партнерства с Россией

Москва является надежным и проверенным временем партнером Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу местного МИД Субраманьяма Джайшанкара.
«…наши отношения идут на пользу обоим государствам», - подчеркнул он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Представитель Индии упомянул, что страны ведут дружеский диалог уже многие десятилетия, а также обмениваются опытом в сферах торговли, инвестиций, энергетики и многих других.
По данным источника, цель визита Джайшанкара – это «проведение оценки состояния» отношений государств. У индийской стороны имеются вопросы, связанные с дисбалансом в двусторонней торговли.
Ранее сообщалось, представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев.
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