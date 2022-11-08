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Аргументы Недели Политика 13+

Глава МИД Индии отметил высокий уровень партнерства с Россией

, 15:58

Глава МИД Индии отметил высокий уровень партнерства с Россией
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Москва является надежным и проверенным временем партнером Нью-Дели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу местного МИД Субраманьяма Джайшанкара.

«…наши отношения идут на пользу обоим государствам», - подчеркнул он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Представитель Индии упомянул, что страны ведут дружеский диалог уже многие десятилетия, а также обмениваются опытом в сферах торговли, инвестиций, энергетики и многих других.

По данным источника, цель визита Джайшанкара – это «проведение оценки состояния» отношений государств. У индийской стороны имеются вопросы, связанные с дисбалансом в двусторонней торговли.

Ранее сообщалось, представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла в Киев.

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