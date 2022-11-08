Постпред США при ООН Эванс прибыла с визитом в Киев

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8 ноября 2022, 15:24

Линда Томас-Гринфилд, Lev Radin/ globallookpress.com

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла с визитом в Киев на встречу с представителями властей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.



В планы политика входит обсуждение вариантов помощи Украине. Эванс намерена передать местному правительству, что Америка готова продолжать оказывать поддержку государству.



Отмечается, что Штаты собираются помогать Украине, «пока страна защищает свою свободу и суверенитет».



Представитель США также обсудит с властями Киева «глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности» и необходимость продления зерновой сделки на 2023 год.



Ранее сообщалось, что в МИД РФ завили об отсутствии диалога с Вашингтоном по вопросам конфликта на Украине.