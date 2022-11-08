Политолог Ордуханян: «У демократов есть шансы победить на выборах»

Аргументы Недели → Политика 13+

8 ноября 2022, 15:30 Антон Николаев

Фото: Paul Hennessy/globallook.com; Кабины для голосования в штате Флорида, США

Рафаэль Ордуханян считает, что пока рано обращать внимание на прогнозы, которые говорят о победе консерваторов. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».



«У демократов есть шансы на победу. Я бы сейчас не стал обольщаться по поводу существующих прогнозов, которые говорят о том, что консерваторы лидируют. Дело в том, что на протяжении последнего времени администрация Байдена раздавала вертолетные деньги из бюджета, которые выделили якобы на борьбу с инфляцией социальным организациям, поддерживающих либералов и демократов на выборах в 2020 году. Речь идет о десятках миллиардах долларов. Также были выделены огромные деньги на профсоюзы почтовых работников и учителей. Именно эти профсоюзы будут технически обеспечивать выборы. Т.е. выборы будут проходить в школах по всей Америке. Именно администрация Байдена выделила гранты учителям. Я думаю, не нужно объяснять, на чьей стороне будут симпатии почтовых работников, которые уже сейчас принимают почтовое голосование. Американская пресса пишет, что уже порядка 15-20% во время почтового голосования проголосовали за демократов».



Напомним, что основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США 8 ноября.