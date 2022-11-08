Рафаэль Ордуханян считает, что пока рано обращать внимание на прогнозы, которые говорят о победе консерваторов. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«У демократов есть шансы на победу. Я бы сейчас не стал обольщаться по поводу существующих прогнозов, которые говорят о том, что консерваторы лидируют. Дело в том, что на протяжении последнего времени администрация Байдена раздавала вертолетные деньги из бюджета, которые выделили якобы на борьбу с инфляцией социальным организациям, поддерживающих либералов и демократов на выборах в 2020 году. Речь идет о десятках миллиардах долларов. Также были выделены огромные деньги на профсоюзы почтовых работников и учителей. Именно эти профсоюзы будут технически обеспечивать выборы. Т.е. выборы будут проходить в школах по всей Америке. Именно администрация Байдена выделила гранты учителям. Я думаю, не нужно объяснять, на чьей стороне будут симпатии почтовых работников, которые уже сейчас принимают почтовое голосование. Американская пресса пишет, что уже порядка 15-20% во время почтового голосования проголосовали за демократов».
Напомним, что основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса состоится в США 8 ноября.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Советник Байдена Салливан выразил мнение, что поддержка выделения помощи Украине сохранится в конгрессе после выборов
Ассоциация туроператоров России сообщила, что для получения срочной визы граждане должны подтвердить свои финансовые возможности
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 15:45 Медведев считает, что на выборах в США будут применяться манипуляции, что исключено в случае с «Единой Россией»
- 15:30 Политолог Ордуханян: «У демократов есть шансы победить на выборах»
- 15:24 Постпред США при ООН Эванс прибыла с визитом в Киев
- 15:12 Военный эксперт Дандыкин: «В Херсоне время работает на нас»
- Telegram | (Подписаться) Cоветник американского президента Салливан: США недавно контактировали с Россией для снижения риска применения ядерного оружия