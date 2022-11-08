ВС РФ за сутки поразили три артиллерийских взвода Вооруженных сил Украины

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8 ноября 2022, 14:28 Источник: РИА "Новости"

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Российские Вооруженные силы за минувшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы поразили три артиллерийских взвода украинских войск на территориях Донецкой Народной Республики и в Херсонской области.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что российские войска поразили три артиллерийских взвода Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Антоновка в Донецкой Народной Республике, а также Червоное и Беляевка на территории Херсонской области.

Ранее сегодня стало известно, что ВС России уничтожили на Николаево-Криворожском направлении пятьдесят боевиков ВСУ.