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8 ноября 2022, 08:37 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков во вторник, 8 ноября, в публикации в своем Telegram-канале выразил мнение, что украинцы упиваются созданной ими иллюзией о процветающей стране в составе Европейского союза.

Киевский международный институт социологии ранее опубликовал результаты опроса, в соответствии с которыми 89 процентов граждан Украины уверены, что через десять лет страна их будет преуспевающим государством-членом Евросоюза.

Алексей Пушков заявил, что на Украине зашкаливает уровень общественного самообмана В 2014 году большинство украинцев также были уверены, что через десять лет страна будет процветать в составе ЕС. "Прошло девять лет – и что?" – заметил сенатор.

Пушков заметил, что за вышеуказанные годы производство на Украине сократилось, государственные траты возросли, а российский рынок был потерян, однако для украинцев "жизнь в мифе предпочтительней".