Политолог Юрий Светов заявил, что США используют переговоры с российской стороной ради собственной выгоды от кризиса на Украине

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7 ноября 2022, 19:11 Источник: Вечерняя Москва

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве, 2021 год / Guo Chen / https://globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки проводят переговоры с Россией ради получения собственной выгоды от украинского кризиса. Об этом заявил российский политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой».

Согласно его словам, одной из особенностей политики Соединенных Штатов является «челночная дипломатия», когда нейтральная сторона циркулирует между конфликтующими сторонами и зондирует обстановку. Светов приводит в пример конфликт между Египтом и Израилем, когда американские дипломаты общались с воюющими сторонами и добились соглашения между странами.

Как утверждает российский политолог, подход США в случае с конфликтом на Украине тот же. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан поехал в Киев в целях выяснить, чего хочет Украина. Уже после Вашингтон начал переговоры с Москвой, чтобы выяснить, что будет предпринимать российская сторона.

Светов отметил, что на данном этапе США лишь зондируют позиции конфликтующих сторон и поэтому надеяться на какое-либо влияние на ситуацию от переговоров не стоит.