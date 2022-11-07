Депутат Госдумы КПРФ Ющенко: «Идет глобальное противостояние между социализмом и капитализмом»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 ноября 2022, 11:56 Антон Николаев

Александр Ющенко считает, что капиталисты пытаются поставить под свой контроль весь мир. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«7 ноября - это праздник всего человечества, который сегодня востребован в этой крамоле капиталистического мира, пытающегося захватить циничным образом все страны и поставить их под свой контроль. Сегодня социалистические идеи востребованы и они реализуются во многих странах мира, например, Китай, Куба, Южная Америка, Бразилия. Сейчас противостояние социализма и глобального капитализма имеет принципиальное значение. Не случайно фашистская националистическая банда, которая захватила власть на Украине начала с разрушения памятников Ленину и всего того, что связано с коммунистическими идеями. Дальше они добрались до тех исторических фигур, которые символизируют тысячелетнюю российскую культуру и историю, - Пушкин, Лермонтов и т.д».

Александр Ющенко также отметил, что в обществе нет споров о выносе Ленина из мавзолея. По его мнению, такие обсуждения создаются искусственно.

«Что касается выноса Ленина из мавзолея, то этих споров нет, не было и не будет. Они культивируются и навязываются политтехнологами, которым наплевать на сплочение, которые занимаются разведениями в обществе. Такой темы сегодня в повестке нет, она искусственна».

Напомним, что сегодня, 7 ноября, в России отмечается День Октябрьской революции 1917 года.