WSJ: страны Запада в приватном порядке обсуждают возможные условия мира между Москвой и Киевом

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6 ноября 2022, 19:36 Источник: РИА Новости

Перед началом переговоров Россия-Украина в марте 2022 г. Фото: Belarusian Foreign Ministry/globallook.com

В то время как западные лидеры публично заявляют о безоговорочной поддержке Украины, в частном порядке обсуждаются условия возможного мира между Киевом и Москвой. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет в воскресенье газета Wall Street Journal.

Как утверждают собеседники издания, усилия, направленные на дипломатическое урегулирование конфликта, предпринимаются на разных уровнях, при этом публично «почти все лидеры и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки».

В то же время источники газеты подчеркивают, что ни в США, ни в Европе пока не усматривают перспектив скорого окончания украинского конфликта, в том числе достигнутого путем переговоров.

Ранее газета Washington Post сообщила, что администрация США в частном порядке попросила Владимира Зеленского показать открытость к переговорам с Москвой.