Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку ракету HARM

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету HARM. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
В 13:05 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по город Донецк (Петровский район), огонь велся с территории населенного пункта Краматорск, украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM.
Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM состоят на вооружение Военно-воздушных сил США.
В 13:00 украинские войска выпустили по городу Донецк (Петровский район) четыре снаряда калибра 152-миллиметра.
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