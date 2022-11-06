Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку ракету HARM

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6 ноября 2022, 15:12 Источник: РИА Новости

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету HARM. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 13:05 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по город Донецк (Петровский район), огонь велся с территории населенного пункта Краматорск, украинские войска выпустили ракету AGM-88 HARM.



Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM состоят на вооружение Военно-воздушных сил США.



В 13:00 украинские войска выпустили по городу Донецк (Петровский район) четыре снаряда калибра 152-миллиметра.









