Глава МИД Сербии Дачич: предложение Германии и Франции по урегулированию в Косово для нас неприемлемо

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6 ноября 2022, 14:41 Источник: РИА Новости

Сербия отвергла как неприемлемый проект урегулирования по Косово, предложенный Германией и Францией. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью изданию «Вечерне новости».



План предполагает членство самопровозглашенной республики Косово в ООН без официального признания Белградом.



«В нем отправная точка, что независимость Косово - уже решённый вопрос, но мы этого не приемлем», - заявил Ивица Дачич.



«Вывод Совета национальной безопасности - данное предложение для нас неприемлемо и все мы проголосовали «за» этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно (принять - ред.)», - подчеркнул глава МИД Сербии.



Представители партии «Сербский список» заявили о том, что планируют рассмотреть выход из парламента, правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики Косово в связи с решением Приштины снять с должности начальника полиции, этнического серба, в одном из регионов.



Город Косовска-Митровице на севере Косова уже два дня украшают сербские флаги, в воскресенье пройдёт митинг косовских сербов.



Косовоалбанские власти требуют от местных сербов, в том числе перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными ранее властями Сербии на номера с символикой Косово и с 21 ноября планируют выписывать денежные штрафы от 150 евро за нарушение регистрации.





