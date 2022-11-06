ВСУ обстреляли дамбу Каховской ГЭС, снаряд попал в шлюз дамбы, которая получила разрушения

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6 ноября 2022, 14:05 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.



ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС шестью ракетами HIMARS, российские средства противовоздушной обороны сработали в Новой Каховке, пять целей были уничтожены, один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.

На месте работают экстренные службы Херсонской области.

Информация о пострадавших уточняется.



«ВСУ не оставляют попыток разрушить дамбу Каховской ГЭС и создать предпосылки к гуманитарной катастрофе. Сегодня в 10 часов утра был нанесён удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется», — заявил представитель экстренных служб.



ВСУ подвергает Новую Каховку ракетным обстрелам, пытаясь разрушить дамбу Каховской ГЭС, в середине октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявлял о возможном массированном ракетном ударе ВСУ по плотине Каховской ГЭС.





