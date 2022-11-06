Пригожина вновь обвинили во «вмешательстве» в американские выборы

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6 ноября 2022, 12:46

Влиятельное американское новостное агентство Bloomberg вновь обвинило петербургского предпринимателя Евгения Пригожина во «вмешательстве» в американские выборы. На этот раз компании, предположительно связанные с бизнесменом, обвиняют в распространении сатирических карикатур членов Демократической партии.

Bloomberg ссылается на исследование аналитической компании Graphika. В отчете указано, что ряд пользователей, якобы связанных с российским «Агентством интернет-исследований» в последние дни перед промежуточными выборами в Конгресс продвигали расистские и подстрекательские высказывания о кандидатах от Демократической партии. Их целями стали сенатор Рафаэль Уорнок, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, кандидат в губернаторы Джорджии Стейси Абрамс, а также кандидаты в сенаторы от Демократической партии США Джон Феттерман и Тим Райан.

На одной из карикатур чернокожий сенатор Уорнок угрожает людям, которые не поддерживают движение Black Lives Matter, а на другом рисунке Тим Райан обещает освободить наркоторговцев из тюрем. Также по данным Graphika, агенты влияния из России продвигали негативные тезисы в отношении Украины в альтернативных американских соцсетях — в частности, подчеркивая, что Белый дом выделяет огромные деньги на военную помощь Киеву, пока ухудшается ситуация внутри США. Большинство подобных материалов публиковались на площадках для консервативных пользователей таких как Gab.com и patriots.win.

Примечательно, что исследование Graphika появилось практически сразу после заявлений Белого дома о том, что Россия, Китай и Иран якобы планируют «вмешательство» на промежуточных выборах. По результатам опросов у Демократической партии очень плохие шансы на этом голосовании, и похоже, что политики делают все, чтобы оправдать предстоящий провал.

Американские СМИ и правительство США не в первый раз пытаются обвинить Евгения Пригожина, которого также связывают с созданием ЧВК «Вагнер», в попытках вмешательства в американские выборы. Подобная риторика звучала в 2016 году после победы Дональда Трампа, а также после выборов 2018 и 2020 года. В Конгрессе США даже была создана целая комиссия по расследованию «российского следа», которой в итоге так и не удалось предоставить ни одного убедительно факта для подтверждения своих обвинений.