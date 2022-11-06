Мэр Кличко: Новый год не отменить, но при этом обсуждаются «худшие сценарии» относительно энергетики и отопительного сезона

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6 ноября 2022, 12:31 Источник: РБК

Новый год не отменить, но при этом обсуждаются «худшие сценарии» относительно энергетики и отопительного сезона. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, его цитирует «Страна.ua».



The New York Times ранее сообщала, что власти Киева планируют эвакуацию более 3 млн жителей в случае полного отключения электроэнергии.



Ранее сообщалось о том, что воздушная тревога звучит на Украине в Одесской и Николаевской областях.

Удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить 10 октября после взрыва на Крымском мосту 8 октября.



Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» сообщил в субботу, что Киев, а также Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Харьковская и Полтавская области вынужденно переведены на аварийные отключения. Об этом говорилось в сообщении обслуживающей электросети компании.



Для поддержания работы украинской энергосистемы почасовых отключений электроэнергии недостаточно, поэтому необходимы дополнительные ограничения для всех категорий потребителей.



Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил о том, что примерно 35%...45% оборудования украинской системы энергетики повреждены, но угрозы полного отключения электроэнергии нет.



«Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в кругу семьи. Массовых празднований у нас сто процентов не будет», — заявил Виталий Кличко.













