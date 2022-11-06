PAP: В Польше начались военные учения PUMA-22 с участием стран НАТО

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6 ноября 2022, 11:11 Источник: Лента.ру

Начались военные учения PUMA-22. В Польшу прибыли военные и техника из США, Великобритании, Чехии, Словакии, Венгрии. Об этом сообщила польская газета PAP.

В учениях принимают участие сухопутные войска, бронетанковые и механизированные подразделения, артиллерия, ПВО, разведка и саперы.

По словам представителя 18-й польской механизированной дивизии Пшемыслава Липчинского, главной целью учений является координация совместной работы, сценарий учений разработан на основе конфликта на Украине. Его слова приводит CGTN.

В маневрах в Нова-Дембе задействованы около 2000 военных и 300 единиц техники. Учения PUMA-22 продлятся до 9 ноября.

Ранее бывший старший советник министра обороны США, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США может ввести американские войска на территорию Украины без согласия Конгресса США, в американском законодательстве существуют юридические основания, позволяющие принять такое решение.



