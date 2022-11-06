BR24: В Германии из-за высоких цен на электричество начали закрываться овощные теплицы

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6 ноября 2022, 10:43 Источник: Лента.ру

В Германии начали закрываться овощные теплицы из-за беспрецедентного роста цен на электроэнергию. Об этом сообщает новостное радио Баварии BR24.

Овощеводы ФРГ вынуждены отказаться от выращивания овощей, зимой это слишком дорого, так как необходимо обеспечивать температуру в теплице около +20°С.

Так супруги Эверс рассказали, что теперь они не могут себе позволить тепличный бизнес – теплица нагревается газом, а в конце года заканчивается срок действия газового контракта. По их словам, некоторые клиенты начали отказываться от покупок томатов черри и уже пришлось заменить выращивание овощей выращиванием салата.

Ранее стало известно, что из-за роста цен на топливо остановлена работа овощных теплиц и в Великобритании, британцы столкнулись с дефицитом удобрений, кроме этого, их стоимость выросла в три раза по сравнению с прошлым годом.



