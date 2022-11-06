«Мы чихать хотели на ваши претензии»: помощник Главы Чеченской Республики Ахмед Дудаев о докладе Комитета по правам человека ООН

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6 ноября 2022, 10:06 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Помощник Главы Чеченской Республики, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Телеграмм-канале ответил по претензии Комитета по правам человека ООН, выразившего «особую обеспокоенность» якобы нарушениями прав человека на Северном Кавказе, в том числе в Чеченской Республике.



«Мы чихать хотели на ваши претензии! Где вы были, когда в Чеченской Республике шли военные действия, развязанные эмиссарами ваших же европейских стран? Когда приспешники международного терроризма издевались над людьми, истребляли целую нацию и были развязаны кровопролитные войны, в результате которых погибли сотни тысяч человек», - написал Ахмед Дудаев.



Министр написал в сообщении, что только Президент Российской Федерации Владимир Путин и 1-й Президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров вытащили народ из хаоса войны, развязанной эмиссарами европейских стран, когда международный терроризм истреблял целую нацию.



Ахмед Дудаев заявил, что Чеченская Республика, Северный Кавказ в целом сегодня являются местом, где соблюдаются права человека лучше, чем в любом государстве мира, права человека, религиозные, традиционные и семейные ценности защищены в России на государственном уровне.

«Сегодня Чеченская Республика, Северный Кавказ и Россия в целом являются местом, где лучше чем в любом государстве мира соблюдаются права человека, традиционные, религиозные, семейные ценности. Они в стране защищены на государственном уровне. И всем известно, что все ваши надуманные претензии связаны именно с этим обстоятельством Почему же вы молчали, когда ваши страны убивали десятки миллионов людей в Сирии, Ираке, Ливии и Афганистане и так далее? Неужели вы думаете, что ваши лживые и лицемерные заявления о мифических пытках могут кого-то впечатлить», - подчеркнул Ахмед Дудаев.

Он также написал о лицемерной политике США, Америка – символ «двойных стандартов», в том числе в системе правосудии, «Если ищете кого защитить, то защищайте ее граждан от полицейского произвола и пыток в тюрьмах, которые несовместимы с жизнью».



