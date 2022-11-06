Читатели New York Post: «Байдену следует объявить импичмент — его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит»

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6 ноября 2022, 08:46 Источник: Лента.ру

Читатели американской газеты New York Post возмутились заявлением Джо Байдена о том, что он готов воспользоваться дробовиком для предотвращения рецессии в стране.

Заявление встретило жесткую критику со стороны читателей издания, они высказались за объявление импичмента действующему президенту США и посчитали, что его психическое состояние не позволяет ему занимать такой ответственный пост.

Много таких комментариев было размещено в Twitter:

« — Байдену следует объявить импичмент — его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит», — написал один из комментаторов статьи в СМИ.



Другой комментатор с ником @swrazer1 отметил, что не видит в утверждении Джо Байдена ничего забавного.

Пользователь сети с ником @Guggiana1981 выразила мнение, что Байдену можно официально ставить диагноз старческая деменция.

Пользователь @Njd9500 требует от Байдена «просто заткнуться».

Комментатор @Antagonist_1написал, что Байден может бороться с инфляцией при помощи дробовика, но президенту нужно что-то более весомое, чем его «пукалка».

Пользователь с ником @wilbursbarn заявил, что политика президента Джо Байдена и его администрации и привела к сложившейся ситуации в стране.





