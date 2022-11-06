Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Представительство ЛНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

, 07:45 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Об этом  сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.

В 01:35 зафиксирован обстрел города Алчевск, вооруженные формирования Украины выпустили по городу 3 ракеты из РСЗО HIMARS.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.35 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в заявлении  представительства.

США в рамках пакета военной помощи предоставляют Киеву американские системы залпового огня HIMARS.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Политика

Политика

Общество