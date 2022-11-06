Представительство ЛНР в СЦКК: Украинские войска обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS

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6 ноября 2022, 07:45 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли город Алчевск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале представительства.



В 01:35 зафиксирован обстрел города Алчевск, вооруженные формирования Украины выпустили по городу 3 ракеты из РСЗО HIMARS.



Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.35 по н. п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в заявлении представительства.



США в рамках пакета военной помощи предоставляют Киеву американские системы залпового огня HIMARS.



