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Мэр Горловки Приходько: В результате обстрела ВСУ поврежден газопровода на ул.Промышленная

, 07:29 Источник: РИА Новости

В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной республике поврежден газопровод на одной из улиц города. Об этом заявил глава администрации города Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по ул. Промышленная, 12», - сообщил Иван Приходько.


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