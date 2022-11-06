Мэр Горловки Приходько: В результате обстрела ВСУ поврежден газопровода на ул.Промышленная

Аргументы Недели → Политика 13+

6 ноября 2022, 07:29 Источник: РИА Новости

В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной республике поврежден газопровод на одной из улиц города. Об этом заявил глава администрации города Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.



«Украинские боевики подвергают обстрелу горловский поселок Стальсбыт. Жители сообщают о повреждении газопровода по ул. Промышленная, 12», - сообщил Иван Приходько.





