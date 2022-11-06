Дональд Трамп: «Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года»

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6 ноября 2022, 07:04 Источник: РИА Новости

Бывший президент США Дональд Трамп ставит под сомнение существование страны на следующие два года при такой несостоятельном управлении администрации президента Джо Байдена, члена Демократической партии, и призвал голосовать за Республиканскую партию на выборах в Конгресс.



Об этом он заявил выступая в штате Пенсильвания в поддержку однопартийцев, которые через два дня примут участие в выборах в Конгресс.



«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», - объявил Дональд Трамп.



Экс-президент США заявил о снижении влияния США в международной политике, по его мнению, США «никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас» и призвал сограждан, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября на выборах в Сенат США за Республиканскую партию.



«Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», - отметил он.



Восьмого ноября пройдет основной этап голосования на промежуточных выборах в Конгресс США.



