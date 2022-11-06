Дональд Трамп: «Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года»

Бывший президент США Дональд Трамп ставит под сомнение существование страны на следующие два года при такой несостоятельном управлении администрации президента Джо Байдена, члена Демократической партии, и призвал голосовать за Республиканскую партию на выборах в Конгресс.
Об этом он заявил выступая в штате Пенсильвания в поддержку однопартийцев, которые через два дня примут участие в выборах в Конгресс.
«Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней. Вам необходимо прийти и проголосовать за этого парня. Он хороший человек», - объявил Дональд Трамп.
Экс-президент США заявил о снижении влияния США в международной политике, по его мнению, США «никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас» и призвал сограждан, «стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту», проголосовать 8 ноября на выборах в Сенат США за Республиканскую партию.
«Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде… Забавно, что мы любим друг друга и так замечательно проводим время, а тема для разговора столь неприятная. Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны», - отметил он.
Восьмого ноября пройдет основной этап голосования на промежуточных выборах в Конгресс США.
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