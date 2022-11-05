Шольц заявил о единой с Си Цзиньпином позиции по ядерной эскалации украинского конфликта

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5 ноября 2022, 20:49 Источник: "Коммерсантъ"

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Фото: Yao Dawei/globallook.com

Пекин и Берлин занимают единую позицию по ядерной эскалации конфликта в Украине. Об этом заявил, выступая в субботу на съезде Социал-демократической партии Германии в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Германский лидер, говоря о совпадении взглядов ФРГ и Китая в отношении использования ядерного оружия, заявил, что только ради констатации этого стоило ехать с визитом в Пекин.

«Тот факт, что китайское правительство, председатель [Си Цзиньпин] и я могли заявить, что в этой войне не должно быть использовано никакого ядерного оружия — уже одно это доказывает, что эта поездка того стоила», — приводит слова Шольца AFP.

Как отмечает агентство, поездка канцлера в КНР вызвала в Германии и Европе волну критики. Шольца обвиняют в том, что его действия способствуют усилению зависимости Берлина от Пекина.