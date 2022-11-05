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Женщины Дагестана связали две тысячи пар шерстяных носков для бойцов ВС РФ

, 15:50 Источник: РИА Новости

Женщины из Дахадаевского района Дагестана, связали свыше 2000 пар шерстяных носков для российских военных, участвующих в СВО. Об этом написал глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона поблагодарил женщин за их благородный поступок и труд, написав в сообщении, что женщины Дагестана «продолжили благородное дело своих предшественниц, которые в годы Великой Отечественной войны связали для фронта сотни тысяч пар носков и перчаток».


 




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