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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

, 14:40 Источник: РИА Новости

Украинские войска в субботу обстреляли Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155-миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

В 12:45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Донецк (Киевский район), было выпущено три снаряда калибра 155-миллиметров, обстрел велся со стороны населенного пункта Орловка.

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