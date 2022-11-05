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5 ноября 2022, 14:40 Источник: РИА Новости

Украинские войска в субботу обстреляли Киевский район Донецка снарядами «натовского» калибра 155-миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.



В 12:45 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по городу Донецк (Киевский район), было выпущено три снаряда калибра 155-миллиметров, обстрел велся со стороны населенного пункта Орловка.



