Италия, Германия и Австрия не поддержали резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

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5 ноября 2022, 13:47 Источник: РИА "Новости"

здание МИД России, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что Италия, Австрия и ФРГ выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Григорий Лукьянцев отметил, что речь идет о первом случае подобного решения в истории. Дипломат напомнил, что в 2011 году Италия, Германия и Австрия пообещали российской стороне никогда не выступать против документов, которые нацелены на осуждение героизации нацизма.

Лукьянцев выразил уверенность, что вышеуказанное решение Рима, Берлина и Вены продиктовано политическими соображениями.