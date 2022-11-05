Италия, Германия и Австрия не поддержали резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил, что Италия, Австрия и ФРГ выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма.
Григорий Лукьянцев отметил, что речь идет о первом случае подобного решения в истории. Дипломат напомнил, что в 2011 году Италия, Германия и Австрия пообещали российской стороне никогда не выступать против документов, которые нацелены на осуждение героизации нацизма.
Лукьянцев выразил уверенность, что вышеуказанное решение Рима, Берлина и Вены продиктовано политическими соображениями.