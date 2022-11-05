Рамзан Кадыров: Без всякого сомнения, совместными усилиями мы сможем нанести сокрушительный удар по нацизму и разгромить его

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5 ноября 2022, 09:02 Источник: Рамзан Кадыров Telegram-канал

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал сообщение в День народного единства, в котором заявил, что когда над Отечеством нависла опасность сотни тысяч доблестных защитников из всех регионов страны участвуют в специальной военной операции в Донбассе и на Украине, совместными усилиями по нацизму будет нанесен сокрушительный удар и его разгром.



Рамзан Кадыров заявил, что «Без всякого сомнения, только совместными усилиями, объединёнными едиными целями и задачами мы сможем нанести сокрушительный удар по нацизму и разгромить его».

Глава Чеченской Республики заявил, что Президент России Владимир Путин ведет дальновидную политику, которая защищает государственные интересы и является гарантом законных прав и свобод граждан.

«Дальновидная политика Президента России Владимира Путина является залогом защиты государственных интересов, а также гарантом законных прав и свобод её граждан. Представители разных народов и конфессий благополучно живут в нашем государстве. Каждый гражданин исповедует свою религию, чтит свои обычаи, традиции, семейные ценности», - написал Глава Чечни.



Рамзан Кадыров написал о том, что сегодня воины защищают свою страну, над которой нависла опасность, Россия снова стоит в авангарде борьбы с фашизмом и нацизмом и сражается с врагом всего адекватного мира, но нет никаких сомнений в том, что мы победим.



«Кто бы мог предположить, что спустя почти 80 лет мы опять столкнемся с истинным злом для человечества - фашизмом и нацизмом!? Как и прежде в своей истории, Россия вновь стоит в авангарде этой борьбы и сражается с врагом всего адекватного мира. У нас нет никаких сомнений в том, что вместе мы победим. Зло обречено на погибель. Мы никогда не позволим фашистам навязывать народам свои ценности, правила и условия. За это в том числе сражаются наши братья, истинные сыны Отечества в Донбассе. Мы по праву гордимся ими!», - написал Рамзан Кадыров.





