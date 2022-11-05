Рамзан Кадыров: госпиталь в Энергодаре получил гуманитарный груз с медикаментами от Фонда им.Ахмата-Хаджи Кадырова

Аргументы Недели → Политика 13+

5 ноября 2022, 08:15 Источник: «Грозный-информ», Информационное агентство Чеченской Республики

Госпиталю «Ахмат» в Эноргодаре передан гуманитарный груз с медикаментами от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом в своем Телеграм-канале написал Глава Чечни Рамзан Кадыров.



РОФ под руководством Аймани Несиевны Кадыровой уделяет самое пристальное внимание нуждам врачей, Фонд доставил благотворительный гуманитарный груз за неполные сутки после поступления заявки от руководства госпиталя, бригады чеченских врачей совместно с коллегами из Минздрава оказывают раненым беспрерывную медицинскую помощь, изо дня в день спасая жизни людей.

«Под чутким контролем дорогого брата, начальника медико-санитарной части МВД РФ по ЧР Рамзана Альдебирова всего на освобождённых от нацистов территориях действуют 4 госпиталя «Ахмат». Все вопросы, связанные с их оснащением, решаются качественно и в максимально сжатые сроки благодаря в том числе профессиональным и личным качествам Рамзана Юсуповича.

К примеру, в случае с медпомощью госпиталю в Энергодаре Фонд доставил груз буквально за неполные сутки после поступления заявки от руководства больницы. И это очень важно. Ведь своевременно принятые меры позволяют бригадам чеченских врачей совместно с коллегами из Минздрава продолжать оказывать раненым беспрерывную эффективную помощь», - написал Глава ЧР.



«Я бесконечно благодарен Аймани Несиевне за очередную благотворительную акцию. Да вознаградит ее Всевышний Аллах невиданным благом», - написал Рамзан Кадыров.



Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республиках с 2014 года.

С февраля 2022 года Фонд передал населению ДНР и ЛНР около 20 тысяч тонн гуманитарного груза, продовольствия, медикаментов, медицинского оборудования, предметов первой необходимости, одежды и детских товаров.



