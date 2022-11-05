Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Пресс-служба Белого дома Сингх: США разместят на территории Германии штаб-квартиру для поставок вооружений Украине

, 06:44 Источник: РИА Новости

Европейское командование вооруженных сил США создаст Группу помощи Украине со штаб-квартирой в Висбадене (Германия), которая будет заниматься поставками вооружений Киеву в долгосрочной перспективе. Об этом заявила в ходе пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Белого дома Сабрина Сингх.

«Сегодня я рада объявить, что министерство обороны создаст Группу помощи Украине, которую мы назовем SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий», - заявила специальный помощник президента США Сабрина Сингх.

Она также заявила, что новая штаб-квартира в Висбадене даст возможность США координировать усилия НАТО «и далее оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе».

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Политика

Рамзан Кадыров: Без всякого сомнения, совместными усилиями мы сможем нанести сокрушительный удар по нацизму и разгромить его

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал сообщение в День народного единства, в котором заявил, что когда над Отечеством нависла опасность сотни тысяч доблестных защитников из всех регионов страны участвуют в специальной военной операции в Донбассе и на Украине, совместными усилиями по нацизму будет нанесен сокрушительный удар и его разгром.

Политика

Политика

Политика

Политика