Пресс-служба Белого дома Сингх: США разместят на территории Германии штаб-квартиру для поставок вооружений Украине

Европейское командование вооруженных сил США создаст Группу помощи Украине со штаб-квартирой в Висбадене (Германия), которая будет заниматься поставками вооружений Киеву в долгосрочной перспективе. Об этом заявила в ходе пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Белого дома Сабрина Сингх.
«Сегодня я рада объявить, что министерство обороны создаст Группу помощи Украине, которую мы назовем SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий», - заявила специальный помощник президента США Сабрина Сингх.
Она также заявила, что новая штаб-квартира в Висбадене даст возможность США координировать усилия НАТО «и далее оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе».
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