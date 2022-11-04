Глава МИД Германии Бербок: Для стран G7 поддержка Украины важнее других тем

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4 ноября 2022, 21:47 Источник: РИА Новости

Государства-члены G7 отодвигают в сторону многие задачи, установив приоритетом вопрос помощи Украине. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.



Анналена Бербок заявила, что в течение последних месяцев Киеву была оказана миллиардная помощь в гуманитарной, финансовой и военной сферах.



«Да, и для этого мы совершенно осознанно отодвинули многие другие задачи…» - сказала Анналена Бербок по итогам встречи Глав МИД стран G7 в Мюнстере.



Главы МИД государств-членов G7 проводили встречу 3 и 4 ноября в немецком Мюнстере в земле Северный Рейн-Вестфалия для обсуждения последствий проведения российской военной специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.



Международный неформальный клуб G7 объединяет США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония.