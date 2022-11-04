Портал Grayzone утверждает, что британская разведка и СБУ работают над созданием террористической армии для атак в Крыму

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4 ноября 2022, 20:24 Источник: РИА "Новости"

Крым, Ласточкино гнездо, unsplash.com/photos/3sfl4B10pCM

Издание Grayzone, ссылаясь на источники, сообщили, что сотрудники британской разведки заключили соглашение с СБУ об обучении украинской "партизанской террористической армии" для атаки объектов в Крыму.

Согласно документам и фрагментам переписок, сотрудники британской военной разведки якобы подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины для формирования и обучения секретной партизанской террористической армии.

Тайная армия, в соответствии с планом, должна осуществлять разведывательные и диверсионные операции на территории российской Республики Крым по поручению СБУ.

Есть данные о том, что те же лица, которые выступали за обучение "партизан", несли ответственность за составление планов по уничтожению Крымского моста. Речь идет о советнике генерального секретаря НАТО Крисе Донелли, сотруднике британской внешней разведки MI6 Гае Спиндлере и экс-министре обороны Литвы Аудрюсе Буткявичюсе.