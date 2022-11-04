Издание Grayzone, ссылаясь на источники, сообщили, что сотрудники британской разведки заключили соглашение с СБУ об обучении украинской "партизанской террористической армии" для атаки объектов в Крыму.
Согласно документам и фрагментам переписок, сотрудники британской военной разведки якобы подписали соглашение с одесским отделением Службы безопасности Украины для формирования и обучения секретной партизанской террористической армии.
Тайная армия, в соответствии с планом, должна осуществлять разведывательные и диверсионные операции на территории российской Республики Крым по поручению СБУ.
Есть данные о том, что те же лица, которые выступали за обучение "партизан", несли ответственность за составление планов по уничтожению Крымского моста. Речь идет о советнике генерального секретаря НАТО Крисе Донелли, сотруднике британской внешней разведки MI6 Гае Спиндлере и экс-министре обороны Литвы Аудрюсе Буткявичюсе.